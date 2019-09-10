Джакарта, , 11:14 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с межконфессиональными лидерами Мьянмы в Джакарте, чтобы обсудить толерантность и гармонию между верующими в обеих странах, сообщает информационное агентство Antara.

«Делегация межконфессиональных лидеров Мьянмы находится в Индонезии, чтобы перенять опыт государства по построению межконфессионального общества», — заявил представитель межрелигиозного совета Индонезии.

Глава делегации Мьянмы Чарльз Бо оценил встречу с представителями Индонезии и выразил надежду, что ему удастся узнать о равенстве религиозной жизни.

«Мы видим большой опыт того, как в этой стране с большинством мусульманского населения поддерживается равенство без дискриминации остальных религий», — подчеркнул Чарльз Бо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство последовательно продвигает идею Срединного пути или умеренного ислама для лучшего мира.

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