Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Китай с официальным визитом 11−12 октября. Об этом 10 октября написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Накануне визита президент дал интервью китайскому телеканалу CCTV. Глава государства высказал свое мнение о развитии двусторонних отношений. Кроме того, китайский журналист поинтересовался отношением Токаева к международным достижениям Пекина в контексте 70-летнего юбилея КНР.

Отметим, визит президента Казахстана в Пекин пройдет на фоне нескольких немногочисленных «антикитайских» митингов, которые состоялись в крупных казахстанских городах в начале сентября. Демонстранты выражали обеспокоенность ростом влияния Китая и строительством китайской предприятий.

5 сентября посол Китая в Казахстане Чжао Сяо заявил, что протесты, проходящие в преддверии визита Токаева в Пекин, направлены на подрыв двусторонних отношений.

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