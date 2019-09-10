Киев, 10 сентября 2019, 11:10 — REGNUM
Комитет Верховной Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике утвердил и передал на утверждение парламента 12 законопроектов, которые призваны побороть коррупцию, в частности уклонение крупного бизнеса от уплаты налогов. Об этом 10 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике Данил Гетманцев.
Он сообщил, что законопроекты «направлены на то, чтобы с одной стороны снизить давление на бизнес установлением новых механизмов, с другой стороны избежать уклонения от налогообложения со стороны крупного бизнеса».
Он уточнил, что ввод электронного чека позволит вывести из тени коррумпированный бизнес.
Он напомнил, что украинцы сами создают коррупцию, когда «закрывают глаза» на то, что «им дали фальшивый чек или не дали чек, когда крупные магазины на Крещатике вообще работают втёмную».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в повестке дня Верховной рады 12 законопроектов.Ожидается, что парламент примет законопроекты: о внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
Также Гетманцев зарегистрировал законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209. Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий.