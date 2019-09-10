Киев, , 11:10 — REGNUM

Комитет Верховной Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике утвердил и передал на утверждение парламента 12 законопроектов, которые призваны побороть коррупцию, в частности уклонение крупного бизнеса от уплаты налогов. Об этом 10 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике Данил Гетманцев.

Он сообщил, что законопроекты «направлены на то, чтобы с одной стороны снизить давление на бизнес установлением новых механизмов, с другой стороны избежать уклонения от налогообложения со стороны крупного бизнеса».

«Больше всего вызывает вопросов у общества наш законопроект об электронном чеке. Мы предложили ввести электронный чек, который со временем должен заменить регистраторы расчетных аппаратов. Вы сможете по телефону проводить любые учетные операции на точке продажи частного предпринимателя без каких-либо проблем», — пояснил Гетманцев.

Он уточнил, что ввод электронного чека позволит вывести из тени коррумпированный бизнес.

«У нас есть определенные рискованные отрасли, которые должны использовать эти устройства, чтобы избежать уклонения от налогообложения. Мы сможем увидеть насколько сегодня масштабно уклонение от налогообложения именно в крупном бизнесе. Это угроза стране. Это вопрос коррупции, которую мы наблюдаем сейчас и ранее в больших объемах при власти», — добавил Гетманцев.

Он напомнил, что украинцы сами создают коррупцию, когда «закрывают глаза» на то, что «им дали фальшивый чек или не дали чек, когда крупные магазины на Крещатике вообще работают втёмную».

«Мы на это закрываем глаза. Это неправильно. Это такой же обман, как обман чиновника, который берет взятку. Также и крупный бизнес, который не платит налоги. Он обманывает пенсионеров, которым уплаченные налоги должны поступить как помощь», — пояснил Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в повестке дня Верховной рады 12 законопроектов.Ожидается, что парламент примет законопроекты: о внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Также Гетманцев зарегистрировал законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209. Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий.