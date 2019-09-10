Анкара, , 11:08 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи заявил о нормализации отношений между его страной и Германией, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Отношения между Турцией и Германией нормализовались, мы можем с уверенностью это подтвердить. Однако этого нам недостаточно. Мы должны и дальше улучшать наши связи», — подчеркнул Каймакчи во время пресс-конференции в Берлине.

Этой цели может послужить, как подчеркнул дипломат, планируемый визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Турцию.

Напомним, отношения между Турцией и Германией постоянно ухудшались в период между 2016 и 2017 годами. Одной из причин стало нежелание официального Берлина допускать предвыборную агитацию турецких политиков на территории страны.

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