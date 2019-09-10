Москва, , 11:04 — REGNUM Администрация президента России провела работу над ошибками. Это и есть главный итог выборов губернаторов 2019 года. Структурные подразделения Сергея Кириенко сделали все для того, чтобы сценарий выборов в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае 2018 года не повторился, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко, комментируя итоги выборов 8 сентября 2019 года.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С одной стороны, можно говорить о том, что у протестной волны в этом году не было такого мощного катализатора, как пенсионная реформа. С другой, доходы российских граждан не растут, социального недовольства и протеста меньше не становится.

Убедительные (в кавычках или без) победы ставленников власти объясняются тем, что администрация президента РФ подошла к выборам гораздо более ресурсной, нежели в 2018 году.

Речь идет о политтехнологическом сопровождении, ресурсной поддержке в целом, публикациях т. н. социологических данных, создававших в общественном сознании эффект предрешенности (в пользу действующих врио) результатов выборов.

Несмотря на то, что у таких врио, как Александр Беглов (Санкт-Петербург), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область) и ряда других были очевидные электоральные проблемы, второго тура избежать удалось.

Полагаю, что федеральный центр четко усвоил аксиому о том, что второй тур — это поражение кандидата от власти. Наиболее интересная ситуация была в Санкт-Петербурге, однако снятие/самоустранение кандидата Бортко («КПРФ») нейтрализовало всякие опасения по поводу второго тура.

Повторюсь еще раз, эти выборы были более затратные. У власти a priori больше ресурсов и возможностей влиять на ситуацию. Этим ресурсами власть воспользовалась эффективно.

Вопрос фальсификаций на выборах различного уровня по-прежнему остается болезненным в общественном сознании, но этот вопрос требует отдельных статей и комментариев», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в России прошел Единый день голосования. Граждане избирали глав 16 регионов. Кроме того, прошли выборы в законодательные собрания 13 регионов, а также довыборы депутатов Госдумы и депутатов в Мосгордуму.

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