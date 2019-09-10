Вильнюс, , 10:58 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 10 сентября, начинает свою осеннюю сессию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главной задачей литовских народных избранников станет формирование бюджета на 2020 год. Кроме прочих задач выделен вопрос повышения детских пособий и инициативы президента Литвы Гитанаса Науседы.

Глава страны внёс в Сейм пакет предложений, среди которых план по повышению пенсий по старости, для которых Науседа просит найти 100 млн евро. Для этого он предлагает не увеличивать резко необлагаемый налогом минимум зарплат, растянув этот процесс на несколько лет и сократить субсидии фермерам на компенсацию покупки топлива. Последнее предложение уже вызвало протест самих земледельцев и неодобрение главной правящей фракции в парламенте — Союза крестьян и зелёных Литвы.

В свою очередь в правящей коалиции идут дискуссии по поводу повышения детских пособий с 1 января 2020 года. Ещё в начале года депутаты рассматривали возможность повысить их сразу в два раза — с 50 до 100 евро ежемесячно на каждого ребёнка, однако позже стали говорить о повышении до 70 евро ежемесячно, а перед самым началом весенней сессии — уже до 60 евро ежемесячно.