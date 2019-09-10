Вильнюс, , 10:57 — REGNUM Публичные заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что с Белоруссией необходимо налаживать отношения не означает приглашение посетить Вильнюс Александру Лукашенко, заявила сегодня, 10 сентября, в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas советник Науседы по внешней политике Айсте Скайсгирите.

По её словам, существует множество направлений, в которых такой диалог можно активизировать на более низком уровне — например, приграничное сотрудничество или вопросы транспорта и транзита. В таких вопросах, отметила советник президента, отношения могут быть «рабочими и прагматичными».

Главная цель, сказала Скайсгирите, задействовать «классическую дипломатию» — налаживание связей в Минске, которые никак не меняют общую линию внешней политики Литвы.

«Нельзя не упомянуть нашу боль — Белорусскую АЭС — она никуда не делась. И несмотря на все усилия Литвы в последнее десятилетие, станция уже построена, а в этом или следующем году туда будет завезено ядерное топливо, и она заработает», — сказала советник Науседы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа угрозой нацбезопасности, а на законодательном уровне запрещено покупать электроэнергию с этой станции. Однако Литва не добилась солидарности от Латвии и Эстонии в вопросе бойкота БелАЭС.