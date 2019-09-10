10 Сентября
 
11:12

Первое собрание нового состава Мосгордумы планируется 12 сентября, 17 сентября изберут нового председателя, пишут СМИ.

11:08

Тимати удалил с YouTube предвыборный клип с миллионом дизлайков

Видеоклип «Москва» рэп-исполнителей Тимати и Гуфа удалён с хостинга YouTube 10 сентября.