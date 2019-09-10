В Москве избрали депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Выборы прошли в Единый день голосования 8 сентября. Утром 9 сентября стали известны результаты — 20 из 45 мест в столичном парламенте получили оппозиционные кандидаты.

Ранее городская дума преимущественно формировалась из депутатов «Единой России» и провластного блока самовыдвиженцев «Моя Москва». На этих выборах поражение в своём округе потерпел даже руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский. С трудностями столкнулся и председатель думы в шестом созыве Алексей Шапошников.

Как реагирует Москва на результаты этих выборов? Каких изменений ждать её жителям? Подробности в трансляции ИА REGNUM.