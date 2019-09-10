Ереван, , 10:54 — REGNUM У здания Шенгавитской резиденции суда в Ереване проходит акция сторонников бывшего президента республики Роберта Кочаряна, сообщает 10 сентября издание News.am.

Демонстранты требуют освобождения экс-президента на основе решения Конституционного суда, признавшего незаконность 35-й статьи Уголовно-процессуального кодекса республики.

Напомним, 9 сентября в Генеральной прокуратуре Армении сообщили, что решение Конституционного суда Армении не является основанием для освобождения бывшего президента республики Роберта Кочаряна. В ведомстве считают, что обвинение в адрес Кочаряна не связано с его президентской деятельностью.

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