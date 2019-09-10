Ереван, , 10:52 — REGNUM Заместитель министра территориального развития и инфраструктуры Армении Лилит Шушанян объяснила, почему парламент страны отклонил законопроект, требующий раскрытия информации о собственниках месторождений. Об этом она сообщила 10 сентября на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как пояснила чиновник, данный законопроект, как и ряд других, лоббируются в связи с ситуацией вокруг Амулсарского золоторудного месторождения.

По ее мнению, Амулсар используются для продвижения законопроектов, хотя их реальная цель может быть иной. Так, например, на данный момент в Армении действует порог в 10% для раскрытия собственников недвижимости и месторождений, при этом в большинстве европейских стран данный порог не превышает 25%.

Замминистра не исключает снижение данного порога, однако оно может вызвать дополнительные вопросы, связанные, например, с уточнением владельцев недвижимости, которые могут меняться каждый день.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября парламент Армении отклонил законопроект о реальных владельцах месторождений, по которому раскрытию подлежат владельцы месторождений, чья доля превышает 10%.

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