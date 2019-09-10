Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не забыл о своем предвыборном обещании довести доходную часть бюджета Петербурга до 1 трлн рублей в год, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обещали 1 триллион, и мы должны его с вами сделать. Поэтому все наши планы должны быть направлены на то, чтобы достичь этой цифры. Я понимаю, что это непросто, сложно, но возможно», — заявил Беглов членам городского правительства в Смольном.

Он добавил, что когда эта цифра была озвучена, у его команды были «соответствующие расчеты».

«Надо сейчас эти расчеты уточнить. Я разговаривал со многими компаниями, которые готовы прийти в наш город», — пояснил Беглов. Он подчеркнул, что сейчас Петербург зарабатывает «на среднем уровне».

Напомним, в среднем доходы бюджета Петербурга в 2019 году с учетом корректировки должны составить 630 млрд рублей.

«Нужно увеличивать, увеличивать и еще раз увеличивать», — сказал врио губернатора.

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