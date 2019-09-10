Киев, 10 сентября 2019, 10:44 — REGNUM Закон об импичменте президента станет эффективным инструментом влияния парламента на главу государства. Об этом 10 сентября заявила депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.
По её словам, в документе также будет прописан механизм создания временных следственных комиссий.
Она также призвала Раду принять законопроект №1025, которым вносятся изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Верещук пояснила, что парламент обязан разблокировать работу суда, изменив критерии подсудности в ВАСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в повестке дня Верховной рады значится 12 законопроектов. В частности, законопроект №1012 об импичменте президента; законопроект №1009 о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство, который изымает нормы, связанные с неприкосновенностью депутатов, дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку, вводит уголовное наказание за незаконное обогащение.