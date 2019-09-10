Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил чиновников за поддержку во время избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Беглов стал лидером по итогам голосования на выборах губернатора, состоявшихся 8 сентября, хотя официально итоги выборов пока не подведены.

«Огромное всем спасибо, поздравляю всех с победой», — сказал Беглов на заседании городского правительства 10 сентября.

Он призвал вице-губернаторов Евгения Елина и Любовь Совершаеву проанализировать и учесть в работе предвыборные программы других кандидатов.

«Ну и самое главное — мы получили больше 400 тысяч предложений от наших жителей города, и надо их тоже учитывать. И в нашей общей программе, и, конечно, предложения, которые мы рассматривали, при включении в бюджет на 2020 год», — сказал Александр Беглов.

Среди основных задач для правительства Санкт-Петербурга на ближайшее время он назвал формирование бюджета на следующий год и подготовку Петербурга к зиме.

«Еще раз хочу поблагодарить всех за хорошую слаженную работу. Нам жители нашего города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, вперед, выполнять все наши обязательства и программу», — сказал Беглов.

Напомним, по итогам подсчета 99,26% протоколов участковых избирательных комиссий, Беглов набирает 64,46% голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

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