Москва, , 10:34 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер, как и многие его западные коллеги живут реалиями прошлого века, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Эспера о том, что России следует вести себя «как нормальная страна».

«Как известно все военачальники готовятся к уже прошедшим войнам и никогда не отличались пониманием перспектив политики, а американские и точно продолжают верить в свое право нести какие-то мифические стандарты.

Все граждане помнят президента США Барака Обаму, который говорил о стоящей на коленях России.

А в итоге следующий президент Дональд Трамп говорит, что без России не решается ни один важный вопрос в мире и хочет её участия в G7.

Вот так и Эсперу придется рано или поздно раскрыть глаза по шире, чтобы не выглядеть, как тот проспавший пассажир, севший в отцепленный вагон поезда и спрашивающий «это что за остановка Бологое иль Поповка?», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

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