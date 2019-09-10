Тбилиси, , 10:30 — REGNUM Один из соучредителей крупного коммерческого банка Грузии АО «ТВС Банк» Бадри Джапаридзе подает иск в суд на вице-спикера парламента Грузии, одного из лидеров парламентского большинства Георгия Вольского.

Как говорится в распространенном Джапаридзе специальном заявлении, причиной иска являются те клеветнические, по его оценке, высказывания, которыми Вольский обильно осыпает самого Бадри Джапаридзе и его бизнес-партнера Мамуку Джапаридзе в комментариях в связи с возбужденным против них уголовным делом по факту отмывания незаконных доходов.

«Местное и международное сообщество уже хорошо видят, что против меня и Мамуки Хазарадзе ведется политическая война. Инспирированную властями войну легко можно увидеть в публичных выступлениях различных правительственных лиц и в цепи их действий, которые продолжаются в течение последнего года. Факт, что прокуратура получила задание атаки на нас, в результате чего выдумала совершенно абсурдное обвинение и ввела против нас брутальные репрессивные ограничения», — пишет Бадри Джапаридзе.

По его оценке, в течение всего этого периода нынешняя власть и ее главные лица нарушают элементарные правила порядочности, выходят за рамки собственных полномочий и выступают в роли обвинителей, разглашают выдуманные факты и вводят общество в заблуждение.

По мнению Бадри Джапаридзе, особенно отличается в выдвижении выдуманных обвинений именно вице-спикер парламента Вольский, который регулярно делает на этот счет публичные заявления.

Бадри Джапаридзе требует от суда применения к Георгию Вольскому финансовой санкции и взыскания с него суммы в размере 221 952 лари. В случае, если суд удовлетворит требование банкира, эти деньги он обещает направить на финансирование образования молодежи.

Джапаридзе не исключает, что с подобными исками он обратится в суд и против авторов других клеветнических заявлений в свой адрес.

«Кто будет следующим, покажет время», — пишет банкир.

Как известно, прокуратура обвиняет банкиров Хазарадзе и Джапаридзе в отмывании незаконных доходов по фактам заключения соответствующих сделок в 2007—2008 годах. Речь идет о сумме в размере $17 млн. Ранее Тбилисский городской суд вынес обоим банкирам меру пресечения — уплату залога в размере 700 тысяч лари каждому.

Хазарадзе и Джапаридзе свою вину категорически опровергают и утверждают, что нынешнее правительство по указанию лидера правящей партии Бидзины Иванишвили занимается их политическим преследованием. В сентябре Мамука Хазарадзе собирается учредить общественное движение и вступить в активную политику.