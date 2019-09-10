Джакарта, , 10:26 — REGNUM Глава министерства туризма Индонезии Ариф Яхья с оптимизмом смотрит на то, что поступления в иностранной валюте от сектора туризма в 2019 году достигнут 20 млрд долларов США, сообщает информационное агентство Antara.

«Весьма вероятно, что в 2019 году доход от туризма достигнет 20 млрд долларов США», — заявил министр туризма в Джакарте.

Ариф Яхья признал, что индонезийский туризм полностью не восстановился после серии стихийных бедствий и катастроф, которые произошли в Индонезии в 2017—2018 годах, включая извержение вулкана Агунг, землетрясения в Палу и падение лайнера Lion Air.

По его словам, последствия бедствий для туристического сектора Индонезии — это сокращение числа прибывающих туристов до 1 миллиона человек в 2017 году и до 1,2 миллиона в 2018 году.

По оценкам, в 2019 году число туристов сократится на 2 миллиона человек.

«С уменьшением количества иностранных туристов мы потеряем примерно 2 млрд долларов США», — заявил министр туризма Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центральное статистическое бюро провинции Бали зарегистрировало более 600 тыс. иностранных туриста, посетивших остров в июле 2019 года.

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