Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Госэкспертиза одобрила строительство Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГАУ «Управление государственной экспертизы» в Свердловской области.

Проект строительства рассматривался в течение 50 дней. Проектировало строительство Ледовой арены московская организация, представители которой неоднократно выезжали в Екатеринбург для корректировки проекта и решения спорных вопросов.

Отметим, что застройщик уже получил разрешение на начало строительства спортивного сооружения. Предполагается, что оно продлиться около трёх лет.

Напомним, что ради строительства Ледовой арены в Екатеринбурге была снесена недостроенная телебашня, выполненная из прочных бетонных конструкций. Часть городской общественности и экспертов выступили против сноса долгостроя и предлагали завершить строительство, придав телебашне новый функционал.