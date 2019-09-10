Исламабад, , 10:25 — REGNUM Постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лодхи заявила о необходимости принятия срочных мер по урегулированию ситуации в индийском Кашмире, об этом 10 сентября она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

«Во время встречи с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем я предупредила его о том, что ситуация в штате Джамму и Кашмир представляет угрозу миру и безопасности для всего мира», — отметила Лодхи.

Напомним, 5 августа 2019 года власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир, что вызвало бурное возмущение со стороны Пакистана.

В настоящее время в регионе продолжается комендантский час, также сюда стянуты дополнительные военные силы.

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