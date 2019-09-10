Сеул, , 11:11 — REGNUM Министр финансов Республики Корея Хон Нам Ки предложил создать фонд для инвестиций в проекты на Дальнем Востоке России. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи с полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что переговоры состоялись 5 сентября на полях пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Главным образом, фонд мог бы вкладывать средства в производство ключевых промышленных материалов, деталей и оборудования. Кроме того, большой интерес представляет и возможность коммерциализировать достижения российской фундаментальной науки, разработав прикладные технологии и передовое оборудование, убеждён министр.

Впрочем, в этом есть интерес и самой Южной Кореи: на базе российских предприятий возможно наладить производство необходимых высокотехнологичных материалов и деталей, которые ранее закупались в Японии. Таким образом, Сеул намеревается снизить зависимость от иностранных поставщиков и обезопасить свой бизнес, поясняют политологи.