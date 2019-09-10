Пхеньян, , 11:31 — REGNUM Ракеты с северокорейской базы Кумчхонни в Анбёне в провинции Канвон могут поразить любую точку в Японии и Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на исследование американского Центра стратегических и международных исследований.

Группа исследователей под руководством известного американского корееведа Виктора Чха считает базу одним из двадцати подобных секретных военных объектов. На ней расположены ракеты «Хвасон-6» с дальностью 500−600 км и «Хвасон-9» с дальностью около 1000 км. Комбинация ракет средней и меньшей дальности позволяет уничтожить цели даже на юге Японии. Кроме того, эксперты предупреждают, что на базе могут быть развёрнуты и более совершенные ракеты «Пуккыксон-2» с дальностью 2000 километров — таким образом, в зоне поражения находятся даже базы США в Окинаве.

Ранее база Кумчхонни считалась складом боеприпасов, однако в последнее время она была переоборудована и существенно расширена, утверждают учёные.