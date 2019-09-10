Черкесск, , 10:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии подвели предварительные итоги выборов в парламент республики. По данным представителя ЦИК, лидером на выборах является «Единая Россия». В Народном собрании КЧР ей достанется 34 депутатских мандата. Это на три меньше, чем в предыдущем созыве.

Шесть мест в парламенте получит КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриоты России» — по три. По два представителя в парламенте будет у ЛДПР и «Гражданской платформы» — новичка в законодательном органе республики. Всего в результате выборов замещено 50 депутатских мандатов.

Напомним, в предыдущем созыве парламента Карачаево-Черкесии у «Единой России» было 37 мест. КПРФ представляли пять депутатов. Так же, как и в новом составе Народного собрания, по три мандата было у «Справедливой России» и «Патриотов России» и два — у ЛДПР.

Как отметили в избиркоме, явка на нынешних выборах была на 4% ниже, чем на предыдущих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования прошли выборы в Народное собрание (парламент) республики. К избирательным урнам пришли, по предварительным данным, 203 612 избирателей. Явка составила 69,07%. Окончательные результаты голосования будут объявлены на заседании избирательной комиссии КЧР 10 сентября в 14:00.

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