Анкара, , 12:03 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер заявила: «У нас нет подробных сведений о проведении сухопутного патрулирования турецкими и американскими военнослужащими восточного берега Евфрата, мы следим за развитием событий в основном через прессу».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер отметила: «Мы не знаем, каково нынешнее положение Турции между РФ и США. Ни наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни МИД, ни Минобороны не предоставляют политическим партиям и их лидерам и крупицы информации о ситуации на восточном берегу Евфрата, в зоне безопасности и в Идлибе».

Политик добавила: «Все мы молимся за наших солдат. В любом вопросе, где есть благо для Турции, Хорошая партия, конечно же, поддерживает действующую власть. Но если бы мы владели всей полнотой информации, наша позиция могла бы быть совсем другой».