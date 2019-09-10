Анкара, , 11:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Основная угроза для нас на восточном берегу Евфрата — это террористы. Мы ведём переговоры с США по поводу зоны безопасности, длящейся до самой иракской границы. Однако мы с каждым шагом видим, что взгляды американцев не соответствуют нашим ожиданиям».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В то время, как мы планируем полностью уничтожить укрепившихся в регионе террористов, США вместе с террористами пытаются нас удержать. Представляется, что США создали зону безопасности не для нас, а для террористов».

Турецкий лидер добавил: «С 2015 года мы многократно поясняли, что именно имеем в виду под зоной безопасности. Мы хотим создать область, очищенную от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана, чтобы мы могли обеспечить для наших сирийских братьев, возвращающихся на родину, спокойствие и безопасность. В противном случае это невозможно».