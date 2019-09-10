Анкара, , 12:53 — REGNUM Депутат правящей Партии справедливости и развития Турции от Измира и экс-премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил: «Некоторое время назад в районе Измира Мендерес начался пожар, в пепел превратились сотни гектаров леса. Все мы знаем, что за лесными пожарами стоит подлая сепаратистская террористическая группировка Рабочая партия Курдистана».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым отметил: «Террористы не только угоняют наших детей в горы, не только убивают наших полицейских, солдат и сотрудников сил безопасности, но и не брезгуют тем, чтобы сжечь наши леса — лёгкие нации».

Политик добавил: «9 сентября, в день основания Турецкой Республики и спасения Измира наша армия под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка с приказом «Наша первоочередная цель — Средиземноморье» вошла в Измир и выгнала оккупантов. Да прибудет милость Всевышнего Аллаха с шахидами (в исламе — мученик за веру), погибавшими тогда и сегодня, от рук террористов».