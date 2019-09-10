Лефкоша, , 13:35 — REGNUM Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи заявил: «Новый процесс на Кипре будет более прозрачным, сфокусированным на конечном результате и честным. Мы обсуждали это с представителем генерального секретаря ООН на Кипре Джейн Холл Лют».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Акынджи отметил: «Этой темы касался и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш лично в своих высказываниях и отчётах. Есть отчёт ООН, в котором сказано, что процессы с «открытым концом» апеллируют не к будущему, а к прошлому».

Президент добавил: «Не стоит пренебрегать предложением о неофициальной встрече в пятистороннем формате (Турция, Северный Кипр, Греция, Республика Кипр, ООН). Ее приветствуем и мы, и ООН. Несколько недель назад Антониу Гутерреш сказал мне по телефону, что ждёт развития процесса. В этой связи он направил Джейн Холл Лют. Мы переговорили с ней и пришли на настоящую ступень. У нас есть неплохой задел, но до решения вопроса ещё далеко».