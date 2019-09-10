Лефкоша, , 11:23 — REGNUM Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи напомнил, что отвергнутое греческой общиной Кипра предложение турок-киприотов о сотрудничестве по ресурсам все ещё находится в силе, и заявил, что позиция некоторых стран-членов ЕС по этому вопросу изменилась к лучшему.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Акынджи отметил, что в отправленном ему генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем письме сделан ясный намек, что он удовлетворен выдвинутым турецкой стороной предложением.

Президент добавил: «Мы продолжим действовать так, чтобы оставить потенциал для будущего партнерства с греческой стороной. Если наше предложение встретит другое отношение и теплый прием, то и мы, и Турция готовы будем отреагировать на это в самом позитивном ключе. Если мы выберем вариант взаимного отстранения, то будем вынуждены и дальше действовать по отдельности, что снова приведет к таким ситуациям, как сегодня».