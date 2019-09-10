Анкара, , 13:07 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Если греческая община не примет предложение турок-киприотов о сотрудничестве по ресурсам, партнерство будет выстраиваться не на принципе политического равенства, а на принципе государственного суверенитета. Ни Турция, ни турки-киприоты не приемлют статус младшего брата».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу заявил: «Политическое равенство не должно быть таковым только на бумаге, его нужно реализовывать практически, ясно очерчивая границы. Вступать в переговоры при отсутствии такого подхода и гарантий, как мы и говорили раньше, означает просто терять время».

Министр добавил: «Это означает, что турок-киприотов введут в заблуждение и не будут с ними считаться. Поэтому никаких уступок в вопросе политического равенства от них быть не может».