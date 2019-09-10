Анкара, , 12:47 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Греческая община Кипра, которая представляет свои односторонние действия в Восточном Средиземноморье свершившимся фактом, не намерена делиться природными ресурсами острова. Однако предложение о сотрудничестве, сделанное турецкой общиной 13 июля 2019 года и бескомпромиссно отклонённое греками, как и в 2011 и 2012 году, все ещё в силе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Мы обсуждаем это и с международным сообществом, и с президентом Северного Кипра Мустафой Акынджи сохраняем его актуальным. Если греки признают турецкую общину неотъемлемой частью острова и своим партнёром, то они должны как можно скорее обратить не него внимание и принять».

Министр добавил: «Это предложение лидера турок-киприотов — показатель их готовности делиться природными богатствами шельфа с греческими соседями. Если они его не примут, то Türkiye Petrolleri по выданной Северным Кипром лицензии продолжит буровые работы. Мы считаем, что встречное предложение лидера греческой общины Никоса Анастасиадиса несерьёзно и неприемлемо в принципе».