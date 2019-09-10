Москва, , 10:03 — REGNUM В комитете Госдумы по охране здоровья видят вред в кабинетах врача в помещениях аптек.

«Не приведут ли подобные кабинеты к легализации продажи препаратов, выдающихся по рецептам?! Ведь, как минимум, без соответствующих анализов и аппаратуры врач не может поставить точный диагноз. А выписывать препараты только на основании жалоб пациента некорректно», — отметил депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия») в Facebook.

Одна из крупнейших аптечных сетей объявила о начала проекта по открытию кабинетов терапевта в помещениях сети.