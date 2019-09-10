Тегеран, , 13:04 — REGNUM Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что СВПД не должен быть «игрой в одни ворота», в связи с чем все его участники, включая Европу, должны выполнять свои обязательства. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, после выхода США из «ядерной сделки» ЕС должен стать одной из «опор» соглашения, однако в настоящий момент Европа не может выполнить даже свои собственные обещания. «Самое обидное то, что, по словам европейцев, они останутся привержены выполнению СВПД до тех пор, пока его выполняет Иран. И где же результат?», — отметил Али Акбар Салехи.

Представитель атомной организации Ирана подчеркнул, что, если Иран продолжит играть в «одни ворота», то он примет все меры, чтобы данную игру прекратить. Так, он уже трижды принял должные меры в этом направлении.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из договора и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.