Чита, , 10:02 — REGNUM Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко на своих ресурсах в интернете, обнародовал некоторые выводы, сделаные им по итогам выборов в Забайкальском крае.

Он полагает, что победивший в губернаторской гонке врио губернатора Александр Осипов стал региональным лидером.

«В абсолютных значениях Осипов набрал меньше, чем Путин на президентских выборах. Это показатель здорового общества, поскольку в стране может быть только один национальный лидер — президент», — подчеркнул эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 8 сентября 2019 года помимо муниципальных выборов, состоялись досрочные выборы главы региона. Необходимость в этом возникла после доставки Натальи Ждановой. За Александра Осипова, который с самых первых дней своей работы в должности врио занял непримиримую позицию к чиновничьей некомпетентнции и лени, зато проявлял лучшие человеческие качества при решении проблем простых людей, отдали свои голоса 89,62% избирателей (почти 250 тысяч человек) при явке в 35%.

На президентских выборах, которые проводились 18 марта 2018 года, за Владимира Путина проголосовали 56 430 712 человек (76,69%). Это самый высокий результат на президентских выборах в истории России.

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