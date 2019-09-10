Тегеран, , 12:32 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с исполняющим обязанности директора МАГАТЭ Корнелом Ферутой призвал атомное агентство соблюдать профессионализм, беспристрастность и конфиденциальность при выполнении своих обязанностей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал сотрудничество ИРИ и МАГАТЭ как «теплое», заявив, что МАГАТЭ многократно отмечала выполнение Ираном обязательства по СВПД. Он призвал руководство МАГАТЭ и дальше придерживаться принципов добросовестности и справедливости. Корнел Ферута подчеркнул, что МАГАТЭ является органом, беспристрастным и независимым в своей деятельности. «Ни одна страна не может оказать давление на МАГАТЭ», — отметил чиновник.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из договора и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.