Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 11:50 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Индию и Пакистан прислушаться к воле населения Кашмира. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении Мишель Бачелет подчеркнула, что в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжают поступать отчеты и сообщения о нарушениях прав и свобод кашмирцев по обе стороны от линии контроля — демаркационной линии между индийскими и пакистанскими войсками в Джамму и Кашмире. Она также выразила обеспокоенность тем, чем могут обернуться действия правительства Индии по ограничению свободы связи и передвижения в регионе. Мишель Бачелет призвала Нью-Дели и Исламабад обеспечить соблюдение прав и свобод всех кашмирцев.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной его интеграции в государственную систему страны. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело повышенные меры безопасности в регионе, направив в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности, ограничив въезд и перемещение внутри Джамму и Кашмира, а также заблокировав доступ местных жителей к мобильной связи и сети Интернет.