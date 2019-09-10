Нью-Дели, , 16:12 — REGNUM Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан заявил, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоносителей в Индию. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе своего визита в Саудовскую Аравию Дхармендра Прадхан встретился с новым министром энергетики и природных ресурсов королевства принцем Абдулазизом бин Салманом. По словам министра нефти и газа южноазиатского государства, Абдулазиз бин Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена продолжать поставлять нефть в Индию, а также рассматривает возможности инвестирования в ее экономику.

Напомним, что Саудовская Аравия является вторым крупнейшим импортером нефти в Индию после Ирака. Ближневосточное королевство также инвестирует в государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии для того, чтобы закрепиться на рынке энергоносителей южноазиатского государства, который демонстрирует самые высокие темпы роста в мире.