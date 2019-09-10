Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM Министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар заявил о том, что цели правительства по увеличению объемов выработки электроэнергии из альтернативных источников выполнены на 50%. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Пракаш Джавадекар, выступая на 14-я сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, подчеркнул: «В начале своего правления правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поставило цель увеличить выработку альтернативной энергии до 175 ГВт к 2022 году». По словам министра окружающей среды южноазиатского государства, к настоящему времени Индия добилась показателей в 80 ГВт. Пракаш Джавадекар заявил: «Мир не поверил своим ушам, когда мы объявили о столь амбициозной цели, однако Индия уже на полпути к успеху». Он также добавил, что к 2022 году 40% всего производимого в Индии электричества будет вырабатываться из возобновляемых источников.

Ранее, 2 сентября, в Нью-Дели началась 14-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В течение 12 дней участники конференции будут обсуждать способы преодоления губительных последствий засухи и предотвращения стремительной деградации почвы.