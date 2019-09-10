Чита, , 09:58 — REGNUM Победивший на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов вернул Забайкалье на политическую карту страны, отмечает на своих ресурсах в интернете президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его оценке, итоги 122 муниципальных выборов в регионе показали, что в Забайкалье нет аномалий, расклад политических сил соответствует общероссийскому.

«Это для страны более важно, чем рекорды голосования. России необходима политическая и социальная стабильность Забайкалья, учитывая геостратегическое положение региона (граница с Монголией и партнерским Китаем)», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов был назначен осенью 2018 года после добровольной и досрочной отставки Натальи Ждановой. На выборах 8 сентября 2019 года он показал лучший результат (89,62%) из всех участников губернаторских кампаний в России.

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