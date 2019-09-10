Нью-Дели, , 12:26 — REGNUM Президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что «правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди является синонимом национальной безопасности и развития». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Амит Шах, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «За 100 дней правительство Моди приняло массу исторических решений, будь то ликвидация особого статуса штата Джамму и Кашмир или запрет исламского обычая мгновенного развода». По словам президента БДП, правящая партия сделает все, что в ее силах, ради обеспечения национальной безопасности и процветания граждан южноазиатского государства. Амит Шах добавил, что правительство Моди стало «лучом надежды для всех слоев населения Индии».

Напомним, что 8 сентября завершились первые сто дней второго срока правления премьер-министра Нарендры Моди. На всеобщих выборах в апреле-мае 2019 года правящая Бхаратия джаната парти (БДП) одержала уверенную победу, получив 303 из 543 мест в парламенте.