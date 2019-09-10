Мехико, , 11:29 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор призвал граждан своей страны «творить историю и менять страну». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В своей речи, произнесённой в штате Тамаулипас, глава государства объявил: «Мы не боремся за то, чтобы всё осталось как прежде, <…> это не просто смена правительства — это смена режима».

«Мы должны творить историю, менять всё, что требует перемен, на корню уничтожать коррупцию, которая является главной проблемой Мексики, поскольку ничто не нанесло нашей стране такой урон, как бесчестность её правителей, результатом которой, помимо всего прочего, стало насилие и отсутствие безопасности», — обозначил цели мексиканского общества Лопес Обрадор.