Кабул, , 11:17 — REGNUM 9 сентября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что Афганистан все еще находится в сложной ситуации, а возможность для установления мира в стране была упущена, тем самым намекая на решение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа отменить переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе церемонии, приуроченной к годовщине убийства национального героя Ахмада Шаха Масуда.

Главное исполнительное лицо заявил, что сейчас Афганистан также далек от мира, как и годы назад, добавив, что это была прекрасная возможность положить конец войне.

Брат национального героя Афганистана и кандидат на пост президента страны Ахмад Вали Масуд завил, что Афганистан вновь оказался в состоянии кризиса, и неизвестно, какое будущее ждет мирные переговоры и предстоящие выборы.