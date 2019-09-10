Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Индией и Пакистаном сегодня не так напряжены, как две недели назад, об этом 10 сентября сообщает Geo TV.

«У Индии и Пакистана, как вы знаете, конфликт из-за Кашмира. Я думаю, что сейчас он менее горяч, чем это было две недели назад», — отметил Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Глава Соединенных Штатов также подчеркнул свою готовность стать посредником в урегулировании конфликта между странами, по его словам, он отлично ладит с лидерами Индии и Пакистана.

Как передавало ИА REGNUM, отношения между Исламабадом и Нью-Дели значительно ухудшились после того, как власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир, в котором сильны сепаратистские настроения.

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