Токио, , 12:01 — REGNUM 9 сентября генсекретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выступил на телеканале «Асахи». В ходе передачи Суга отметил, что ухудшение японо-южнокорейских отношений произошло по вине Южной Кореи. «Это на их совести», — заявил генсекретарь Кабмина.

По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, Суга также в который раз упомянул проблему принудительного труда в военное время, с которой все началось и по которой Верховный суд в Сеуле вынес решение о выплате японскими компаниями компенсаций.

«Все вопросы и претензии были урегулированы Соглашением 1965 года. Любые национальные политические и экономические институты, в том числе и наши, должны учитывать это», — отметил Суга.