Токио, , 11:43 — REGNUM Губернатор японской южной префектуры Окинава Дэнни Тамаки выступил в Осаке с лекцией, в ходе которой заявил, что в октябре посетит Соединенные Штаты. Он также отметил, что в Вашингтоне его ожидают на парламентском слушании в Конгрессе.

«Я хочу, чтобы они (прим. американцы) услышали голос людей из тех мест, где они размещают свои базы». Важно, что губернатор также призвал центральное правительство Токио пересмотреть соглашение о статусе вооруженных сил США на территории Японии, которое предполагает свободное размещение баз.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», кроме того, Тамаки рассказал о своих усилиях, направленных на недопущение переноса американской авиабазы в прибрежный район Хеноко. «23 февраля мы провели референдум, где жители Окинавы показали своё недовольство американским военным присутствием», — заявил губернатор. Также Тамаки отметил, что хочет, чтоб премьер-министр Японии Синдзо Абэ «услышал окинавцев и решил проблему».