Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России генерал-лейтенант юстиции Сергей Сазин возглавит Следственное управление СКР по Ленинградской области. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин, сообщают СМИ.

В настоящее время исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Ленобласти является полковник юстиции Павел Выменец.

Тем же указом главы государства освобожден от должности первый заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР полковник юстиции Виктор Белостоцкий. О его назначении на какую-либо другую должность пока не сообщается.

Добавим, что оба управления СКР, упомянутые выше, территориально располагаются в Санкт-Петербурге.

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