Бангкок, , 09:48 — REGNUM Индонезия намерена помочь ослабить напряженность в торговых отношениях между Японией и Южной Кореей, потому что спор между двумя азиатскими гигантами может негативно повлиять на темпы регионального и глобального экономического роста, сообщает информационное агентство Antara.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил после двусторонней встречи с министром торговли Южной Кореи Ю Мён Хи в Бангкоке (Таиланд), что Индонезия будет максимально помогать, используя различные каналы связи с Южной Кореей и Японией, чтобы напряженность в торговых отношениях между двумя странами могла снизиться.

«Торговые войны могут оказать влияние на экономику в целом, и никто не выигрывает от этого», — отметил Энггартиасто Лукита после двусторонней встречи.

Согласно данным министерства торговли Индонезии, в 2018 году торговля Индонезии с Японией и Южной Кореей всегда имела положительное сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита провел двустороннюю встречу с министром торговли Австралии Саймоном Бирмингемом в кулуарах 51-й встречи министров экономики стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд).

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