Исламабад, , 12:59 — REGNUM За 24 часа с 8 по 9 сентября министерство иностранных дел Пакистана дважды вызвало исполняющего обязанности посла Индии, чтобы выразить ему протест по поводу нарушений режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, в результате участившихся обстрелов с индийской стороны было ранено четверо граждан Пакистана. Частота, с которой исполняющего обязанности посла Индии в Исламабаде вызывают в пакистанский МИД, свидетельствует о росте напряженности на Линии контроля.

Напомним, что Пакистан выслал индийского посла из страны после решения Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса и разделить его на две союзные территории. Кроме того, Исламабад полностью прервал железнодорожное и автобусное сообщение с Индией, а также наложил запрет на торговлю с соседней страной.