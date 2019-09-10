Исламабад, , 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР выступит против любых односторонних действий Индии в Кашмире, которые могут еще более осложнить ситуацию в регионе.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление глава внешнеполитического ведомства КНР сделал во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Исламабаде. Ван И выразил поддержку Пакистану в вопросе Кашмира и осудил действия Индии в бывшем штате. Ранее пакистанские СМИ сообщали, что Ван И отменил свой визит в Индию из-за ситуации в Джамму и Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.