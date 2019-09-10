Исламабад, , 14:48 — REGNUM 9 сентября Министерство иностранных дел Пакистана призвало США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновить переговоры «ради достижения мира в Афганистане».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанский МИД прореагировал на отказ президента США Дональда Трампа от переговоров в Кэмп-Дэвиде после теракта в Кабуле, в котором погиб американский военный. Как отметили в пакистанском МИДе, Исламабад всегда осуждал насилие и призывал все стороны к сдержанности и приверженности мирному процессу. Кроме того, в МИДе напомнили, что именно Пакистан активно занимался организацией переговоров США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистан надеется на «оптимальное взаимодействие после возобновления переговоров».

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил переговоры, которые должны были состоятся в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Эти переговоры, на которые также был приглашен президент Афганистана Ашраф Гани, должны были стать «поворотным моментом» в процессе мирного урегулирования в Афганистане.