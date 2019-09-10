Исламабад, , 12:23 — REGNUM 9 сентября в Бангкоке (Таиланд) делегация Пакистана представила доклад о результатах борьбы с отмыванием денег Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанская делегация отчиталась о перекрытии каналов финансирования терроризма и «подозрительных транзакций», а также о раскрытии «безымянных счетов», которые могли использоваться для противозаконных целей. ФАТФ должна дать оценку тому, насколько успешно Исламабад выполнил все 27 требований Группы. В октябре на сессии в Париже ФАТФ решит, в какой список Группы поместить Пакистан. Если страна окажется в «черном списке», это затруднит ей получение кредитов и инвестиций. Если в белом — любые ограничения финансового характера будут сняты.

Пока Пакистан остается в промежуточной позиции — так называемом «сером списке» ФАТФ.