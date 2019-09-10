Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал выделение сферы энергетики из министерства экономики и устойчивого развития в отдельное ведомство, передает телеканал Imedi.

Ранее Каладзе занимал пост министр энергетики Грузии. Он заявил, что не поддержал объединение двух ведомств в 2017 году. Правительство считало, что реорганизация министерств позволит привлечь дополнительные иностранные инвестиции.

Отмечается, что депутат парламента Грузии Реваз Арвеладзе обратился к премьер-министру Георгию Гахария с просьбой рассмотреть возможность выделения энергетики из министерства экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября председатель комитета парламента Грузии по вопросам образования и науки Мариам Джаши заявила о необходимости реорганизации министерства образования, науки, культуры и спорте республики.

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