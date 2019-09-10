Исламабад, , 13:40 — REGNUM 9 сентября официальный представитель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб обвинила правительство премьер-министра Имрана Хана в том, что оно не может справиться с вирусом полиомиелита.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пресс-секретарь оппозиционной партии заявила, что число заболевших полиомиелитом в 2019 году достигло 62 человек, тогда как в 2018 году было зарегистрировано только три случая заражения. По словам Марьям Аурангзеб, настороженность ситуацией с полиомиелитом в Пакистане выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Особенно специалистов из ВОЗ насторожила ситуация в провинции Хайбер-Пахтунхва, где зарегистрировано большинство случаев заражения.

Как отметила официальный представитель «Мусульманской лиги», некомпетентность правительства поставила под угрозу масштабную кампанию по искоренению вируса полиомиелита, начатую в период премьерства лидера партии Наваза Шарифа.